POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.01.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Fußgänger bei Unfall verletzt - Autofahrer geflüchtet

Ein 45-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt, der Verursacher flüchtete. Der Fahrer eines unbekannten Pkw befuhr gegen 17.45 Uhr die Straße "Mittlerer Graben" vom Oberen Graben kommend. Zeitgleich lief der Fußgänger über den Fußgängerüberweg wenige Meter vor dem dortigen Kreisverkehr. Als sich dieser auf der Fahrbahn befand, kam es zur Kollision mit dem Auto. Hierbei wurde der 45-Jährige leicht verletzt und der Auto-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Hoher Schaden nach Verkehrsunfall

Rund 11.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagvormittag in Bad Mergentheim. Der 70-jährige Fahrer eines Ford fuhr gegen 9.30 Uhr auf der Holzapfelgasse und wollte in die Straße "Unterer Graben" einfahren. Hierbei übersah er vermutlich den von links kommenden Bus. Bei der Kollision entstand am Ford Totalschaden. Der 70-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Bad Mergentheim: Dreiste Diebin gefasst

Eine 35-Jährige wurde bei einem Diebstahl in einer Drogerie am 14. Januar in Bad Mergentheim ertappt, wodurch weitere Straftaten geklärt werden konnten. Die Frau ließ sich zunächst im Geschäft in der Burgstraße über Kosmetika beraten, bezahlte diese dann jedoch nicht, sondern versuchte die Artikel im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Die Mitarbeiter der Drogerie bemerkten dies jedoch und hielten die flüchtende Frau fest. Die 35-Jährige versuchte sich loszureißen und zu flüchten, was durch einen Passanten verhindert werden konnte. Das Diebesgut wurde dann in ihrer Tasche aufgefunden. Weitere Ermittlungen des Polizeireviers Bad Mergentheim ergaben, dass die Frau seit dem 4. Januar bereits in acht weiteren Geschäften Diebstähle beging. Die dort entwendeten Waren wurden im Fahrzeug der Frau aufgefunden. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die insgesamt elf Einzeltaten werden in Form von Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

