POL-COE: Coesfeld, Stockum/ Werkzeuge gestohlen

Unbekannte haben Werkzeuge von der Baustelle eines fleischverarbeitenden Betriebs in der Bauerschaft Stockum gestohlen. Zwischen 14.30 Uhr am Donnerstag (06.01.22) und 9 Uhr am Montag (10.01.22) brachen sie eine Gitterbox auf, die sich in einem Rohbau befand. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

