Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Lerchenhain

Einbrecher flüchten

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter schlugen am 08.01.2022, in der Zeit von 17.05 Uhr bis 18.05 Uhr, mit einem Stein die Scheibe der Wohnzimmertür eines Einfamilienhauses auf dem Lerchenhain in Nottuln ein und versuchten augenscheinlich mit einer Gartenkralle den inneren, abgeschlossenen Terrassentürgriff umzulegen. Da das misslang hebelten sie eine andere Terrassentür auf und begaben sich ins Haus. Hier wurden sie von der heimkehrenden 73-jährigen Hausbewohnerin gestört und flüchteten vermutlich ohne Beute.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell