Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Peickskamp

Gullydeckel und zwei Leitpfosten ausgehoben

Coesfeld (ots)

Am 08.01.2022, gegen 23.30 Uhr, erhielt die Polizeileitstelle einen Hinweis auf zwei Personen am Peickskamp in Lüdinghausen, Seppenrade, die erst einen Gullydeckel ausgehoben haben und nun mit zwei Leitpfosten in der Hand unterwegs seien.

Mehrere Zeugen beobachteten zwei Jugendliche bei der Tat und sprachen sie daraufhin an. Zunächst flüchteten die Unbekannten, kamen dann wieder zur Örtlichkeit zurück, setzen den Gullydeckel wieder ein und flüchteten erneut in Richtung Weberstraße.

Die Polizisten fanden die Leitpfosten in der Nähe auf und konnten sie an den entsprechenden Stellen wieder einsetzen.

Die zwei Jugendlichen können von den Zeugen wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- männlich - ca. 16 Jahre alt - ca. 180 cm groß - normale Statur - dunkle kurze gelockte Haare - bekleidet mit einem weißen Sweatshirt

2. Person:

- männlich - ca. 16 Jahre alt - ca. 180 cm groß - normale Statur - dunkle kurze Haare - dunkel gekleidet

Eine Fahndung nach den Personen verlief negativ.

Gegen die unbekannten Täter wurde eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gefertigt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell