Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Friedrich-Ebert-Straße

Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss Auto gefahren.

Coesfeld (ots)

Einen 50-jährigen Autofahrer aus Coesfeld hielten Polizisten am 08.01.2022, gegen 13.30 Uhr, auf der Friedrich-Ebert-Straße in Coesfeld an und kontrollierten ihn. Dabei nahmen sie den Geruch von Alkohol wahr und erlangten Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Autofahrers.

Beides bestätigte sich durch einen entsprechenden Vortest.

Dem Autofahrer wurde auf der Polizeiwache in Coesfeld eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell