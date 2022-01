Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Gantweg

Autofahrer verunfallt alkoholisiert

Coesfeld (ots)

Ein 51-jähriger Rosendahler befuhr mit seinem Auto am 08.01.2022, gegen 21.44 Uhr die L580 von Darfeld kommend in Fahrtrichtung Billerbeck. Im Kurvenbereich der Straße Gantweg kam er von der Fahrbahn ab und in der dortigen Böschung zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich mehrere Hinweise auf einen Alkoholkonsum des Fahrers. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest bestätigte den Verdacht.

Dem Rosendahler wurde auf der Polizeiwache in Coesfeld eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell