Polizei Coesfeld

POL-COE: Verletzter Motorradfahrer nach Alleinunfall in Billerbeck

Coesfeld (ots)

Am 08.01.2022, 14.45 Uhr, kam ein 56jähriger Mann aus Billerbeck auf der K38 im Bereich Esking aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2000 Euro.

