Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bundesstraße 525 - Borkener Straße

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots)

Am 07.01.2022, um 18:10 Uhr, kam es in Coesfeld-Goxel, dort im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 525 und der Borkener Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn befuhr die Bundesstraße 525, aus Coesfeld kommend in FR Gescher. Diesem kam eine 49-jährige Fahrzeugführerin aus Coesfeld entgegen. Im Kreuzungsbereich wollte die Coesfelderin vor dem entgegenkommenden Auto nach links auf die Borkener Straße abbiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte der Stadtlohner dem abbiegenden Fahrzeug auszuweichen. Trotz dieses Ausweichmanövers kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch die Kollision wurde der ausweichende Fahrzeugführer vor den Mast der dortigen Ampelanlage geschleudert. Erst im Anschluss kam das Auto dann im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Der Autofahrer aus Stadtlohn wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen hat den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugführerin aus Coesfeld blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des im Graben stehenden Autos beauftragt. Die Ampelanlage wurde bei dem Unfall beschädigt. Ein Serviceunternehmen kümmert sich zeitnah um die Instandsetzung der Anlage.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell