Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Daruper Straße/ Autofahrer bei Glätteunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am 07.01.2022, um 17:45 Uhr, wurde der Polizei Coesfeld ein Verkehrsunfall mit Personenschaden gemeldet. Der 34 jährige, männliche Autofahrer aus Nottuln befuhr aus Richtung Darup kommend, die Daruper Staße in Richtung Billerbeck. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam auf der Seite liegend im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde der Autofahrer, der das Fahrzeug alleine nutzte, verletzt. Er wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen kam es aufgrund von widrigen Witterungsverhältnissen in Form von Hagel bzw. Schneeregen zu dem Unfall. Das Auto wurde von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell