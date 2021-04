Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: "Captain-America"- Räuber bei "Aktenzeichen XY...ungelöst"

Hamm/Nordkirchen (Kreis Coesfeld) (ots)

Im Spätsommer 2020 überfiel ein Unbekannter drei Tankstellen und eine Lotto-Annahmestelle in Hamm und Nordkirchen - bei allen Taten trug er ein auffälliges "Captain-America"-Basecap. Die ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" greift diesen Fall nun am Mittwoch, 21. April, um 20.15 Uhr auf. Kriminalkommissar Lars Erdmann wird aus dem Polizeipräsidium Hamm live in die Sendung geschaltet und bittet die Zuschauerinnen und Zuschauer um Mithilfe bei der Suche nach dem Räuber.

Seit September 2020 sucht die Polizei Hamm mit Fotos einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen. Der entscheidende Hinweis blieb bislang jedoch aus. "Durch 'Aktenzeichen XY...ungelöst' erhoffen wir uns weitere Ermittlungsansätze, um den Täter zu finden!", so Kriminalkommissar Lars Erdmann.

Der Gesuchte überfiel am 13. August 2020 eine JET-Tankstelle an der Heessener Straße und am 27. August 2020 ein Lottogeschäft an der Hammer Straße - in beiden Fällen erbeutete er Bargeld.

Am 4. September 2020 raubte der Unbekannte die Einnahmen einer TOTAL-Tankstelle an der Werler Straße und am 9. September 2020 die einer Aral-Tankstelle an der Lüdinghauser Straße in Nordkirchen.

Bei seinen Geldforderungen setzte er jedes Mal ein Fleischermesser als Drohmittel ein. Außerdem trug der Unbekannte ein "Captain-America"-Basecap und fragte die Angestellten zuvor nach einer roten L&M-Zigarettenpackung.

Der Räuber sprach bei einer Tat hochdeutsch, bei den weiteren mit osteuropäischem Akzent oder Englisch. Er ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare und eine normale bis leicht untersetzte Statur.

Die Fotos des gesuchten Räubers, seiner Bekleidung und des Basecap sind unter dem folgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hamm-raeuberische-erpressung

Wer kennt diesen Mann oder hat Informationen zu seinem Aufenthaltsort?

Unter folgender Telefonnummer nimmt die Polizei Hamm während der Fernsehsendung Hinweise zu dem Täter entgegen: 02381/916-3210

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell