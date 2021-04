Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahndungs- und Kontrolltag der Polizei Hamm

Hamm (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag, 15. April, Personen und Objekte sowie mögliche Aufenthalts- und Rückzugsorte von Kriminellen und nahmen mehrere Personen fest. Der Schwerpunkt des Einsatzes lag auf der Bekämpfung der Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität sowie der Erkenntnisgewinnung zu Straftätern.

In der Zeit von 7 Uhr bis 14 Uhr wurden insgesamt 70 Personen kontrolliert und mehrere Wohnungen durchsucht, für die im Vorfeld Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt wurden. Hierbei lag der Fokus auf den Deliktsfelder Fahrraddiebstahl und dem Handel mit Betäubungsmitteln.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen kam es zur Beschlagnahme von Betäubungsmitteln, verbotenen Messern, Bar- und Falschgeld.

Bei einer Durchsuchung gegen 7.40 Uhr fanden die Polizisten in der Wohnung eines 35-jährigen Mannes im Hammer Westen insgesamt 128 Cannabispflanzen. Der Mann wurde festgenommen und die illegalen Pflanzen wurden sichergestellt.

In einer weiteren Wohnung - diesmal in Herringen - fanden die Beamten gleich ein ganzes Repertoire an illegalen Substanzen und Waffen. Neben kleinen Mengen Heroin, Marihuana, Hasch und Ecstasy beschlagnahmten die Polizisten auch knapp 1 Kilogramm Amphetamin. Ebenfalls verantworten muss sich der 40-jährige Wohnungsinhaber für eine hohe dreistellige Summe Falschgeld und für ein Einhandmesser, ein Beil sowie ein Schwert, die alle griffbereit in der Wohnung lagen. Er wurde festgenommen und wird einem Haftrichter vorgeführt.

Neben weiterer Durchsuchungen wurden bis 14 Uhr insgesamt knapp 80 Fahrzeuge - vorrangig Fahrräder - auf die Eigentumsverhältnisse überprüft. Es wurden mehrere Strafanzeigen geschrieben und Verkehrsverstöße geahndet.

Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat für die Polizei Hamm oberste Priorität. Aus diesem Grund muss auch außerhalb dieser konzentrierten Einsätze überall im Stadtgebiet und zu jeder Zeit mit Kontrollen gerechnet werden. Damit Sie sicher leben können!(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell