POL-COE: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person in Coesfeld

Coesfeld (ots)

Am 08.01.2022, 14.42 Uhr, befuhr ein 30jähriger Mann aus Gescher mit seinem PKW die Rekener Straße in FR Coesfeld und bog im Kreuzungsbereich auf die Bundesstraße 525 in Fahrtrichtung Nottuln ab. Zeitgleich fuhr ein 28jähriger Mann aus Coesfeld mit seinem Lkw hinter diesem PKW und bog ebenfalls auf die B525 in Fahrtrichtung Nottuln ab. Ca. 300 Meter hinter der Kreuzung fuhr LKW-Fahrer vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden PKW auf. Der 30jährige Mann aus Gescher wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Coesfeld gebracht. Der Fahrzeugführer aus Coesfeld blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 2000,-Euro!

