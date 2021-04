Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Schwerer Verkehrsunfall auf dem Roringskamp

Raesfeld (ots)

Ein 16-jähriger Raesfelder wurde am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Der Jugendliche saß auf dem Gabelzinken eines Gabelstaplers, der von einem 17-jährigen Raesfelder gelenkt wurde. Beim Abbiegen vom Schwietering in den Roringskamp rutschte der 16-jährige von der Gabel, fiel zu Boden und wurde von dem Gabelstapler überrollt. Das Verkehrskommissariat in Ahaus nahm die Ermittlungen auf. Ein Notfallseelsorger wurde hinzugezogen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell