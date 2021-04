Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruch in Neubau

Velen (ots)

Auf Werkzeuge hatten es Unbekannte in Velen abgesehen. Die Täter brachen in einen Rohbau an der Ramsdorfer Straße ein und entwendeten einen Laser-Entfernungsmesser inklusive Stativ, Zangen, Seitenschneider sowie Schraubendreher. Zu dem Geschehen kam es zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 08.30 Uhr. Die Kripo Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

