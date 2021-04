Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kind bei Unfall leicht verletzt

Hoher Sachschaden

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Borken erlitten. Der Dreijährige war gegen 07.55 Uhr als Mitfahrer in einem Auto eines 35-Jährigen auf dem Grütlohner Weg in Richtung Weseler Straße unterwegs. An der Kreuzung Grütlohner Weg / Alter Kreuzweg querte ein 33-Jähriger mit seinem Wagen den Grütlohner Weg. Der Stadtlohner hatte den Alten Kreuzweg in Richtung Raesfelder Straße befahren und den von rechts kommenden Borkener übersehen. Der Rettungsdienst versorgte das Kind vor Ort. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle herrscht die Vorfahrtregel "Rechts-vor-links."

