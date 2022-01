Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Daruper Straße

Fahrübungen ohne Führerschein

Coesfeld (ots)

Polizisten kontrollierten am 08.01.2022, gegen 22.00 Uhr, eine 17-jährige Autofahrerin aus Nottuln auf dem Edeka-Parkplatz auf der Daruper Straße in Nottuln. Die Autofahrerin fiel den Beamten auf, da sie offensichtlich Fahrübungen ausführte. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle gab die Nottulnerin an, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Sie gab zu gemeinsam mit ihrem Beifahrer, dem Halter (aus Ennepetal) des Fahrzeuges, auf dem Parkplatz Fahrübungen gemacht zu haben.

Gegen die Fahrerin wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gegen den Halter eine gesonderte Strafanzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell