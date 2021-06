Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Verkehrsunfallflucht auf Krankenhausparkplatz

Melle (ots)

Am Dienstagvormittag, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 09:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Klinikum Melle am Schürenkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit einem unbekannten Fahrzeug mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten BMW der 5er-Baureihe. Die Polizei bittet den Verursacher oder die Verursacherin sich zu melden, ebenso sind Zeugen aufgerufen sich mit der Polizei unter 05422/920600 in Verbindung zu setzen.

