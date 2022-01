Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, L835/Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall auf der L835 am Sonntag (09.01.22) sucht die Polizei einen beteiligten Lkw-Fahrer. Gegen 14.25 Uhr befuhr ein 17-jähriger Nordkirchener auf seinem Kleinkraftrad die L835 in Fahrtrichtung Lüdinghausen. In Höhe der Einmündung zur L810 überholte der bislang unbekannte Lkw-Fahrer eines Paketdienstes den Jugendlichen. Dieser fuhr so schnell, dass der 17 Jährige durch den Fahrtwind die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, mit einer Warnbarke kollidierte und anschließend stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, benötigte jedoch keinen Rettungswagen. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

