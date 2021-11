Polizei Köln

POL-K: 211108-4-K Volltreffer nach GPS-Ortung von gestohlenem Transporter

Köln (ots)

Ein Streifenteam hat am Samstagabend (6. November) einen am Tag zuvor in Stammheim gestohlenen Citroen Jumper mithilfe dessen GPS-Ortungssystems auf der Prignitzstraße in Köln-Ostheim geortet und gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Dieb (32) ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. In dem Kastenwagen fanden die Polizisten zudem drei hochwertige, mutmaßlich ebenfalls gestohlene Fahrräder. Die Polizisten stellten den Transporter und die Fahrräder sicher, ordneten eine Blutprobe an und fertigten Strafanzeigen. (as/de)

