POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Ittlingen: Einbruch in Schule

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in die Grundschule in Ittlingen ein und entwendeten Elektroartikel. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, gegen 22 Uhr, und Sonntag, gegen 9 Uhr, Zutritt zum Gebäude in der Hauptstraße. Dort entwendeten sie sämtliche elektronischen Geräte und brachen mehrere Türen und Schränke auf. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Bad Rappenau: Unter Alkohol hohen Schaden verursacht

Ein 30-Jähriger sorgte am Samstag in Bad Rappenau für einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Mann befuhr mit seinem Audi gegen 5.30 Uhr die Heinsheimer Straße, als er kurz vor dem dortigen Kreisverkehr, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn abkam. Der Audi kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Es entstand Sachschaden von rund 19.000 Euro. Aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung musste der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Beamten beschlagnahmten außerdem seinen Führerschein.

Heilbronn / Weinsberg: Gefährdeter Fahrer gesucht

Das Polizeirevier Weinsberg sucht nach dem Fahrer eines dunklen Mittelklassewagens, der am Sonntagabend bei Weinsberg möglicherweise gefährdet wurde. Mehrere Zeugen teilten gegen 22.15 Uhr mit, dass sie auf der Bundesstraße 39 von Heilbronn in Richtung Weinsberg hinter einem grünen 3er BMW fuhren. Dieser kam auf dem Weg nach Weinsberg mehrmals auf die Gegenfahrspur. Hierdurch soll es zur Gefährdung eines anderen Pkw-Lenkers in einem dunklen Mittelklassewagen mit hellen Lichtern gekommen sein. Das Polizeirevier Weinsberg bittet diesen und weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden. Der Fahrer des BMWs konnte angetroffen und kontrolliert werden.

Neudenau: Fahrzeug stürzt Abhang hinunter - Fahrer flüchtet

Ein 33-jähriger Hyundai-Fahrer entfernte sich nach einem Unfall bei Neudenau am Samstagnachmittag von der Unfallstelle. Der Mann fuhr gegen 16.30 Uhr von Neudenau in Richtung Siglingen, als er vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Fahrzeug beschädigte einen Leitpfosten, fuhr über mehrere Flurstücke sowie gegen einen Baum und stürzte letztendlich einen Abhang herunter. Anstatt den Unfall der Polizei zu melden, ließ sich der Verursacher von der Unfallstelle abholen und seinen Pkw einfach zurück. Es entstand Sachschaden von mehr als 20.000 Euro

Bad Friedrichshall: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Samstagabend in Bad Friedrichshall nach Zeugen. Der Vorfall soll sich gegen 19.45 Uhr in der Jagstfelder Straße auf dem Weg zwischen dem Bahnhof und dem Feuerwehrhaus ereignet haben. Hierbei wurde wohl eine Person verletzt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen sowie möglichen Fahrzeugen gegeben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn: Mehrere Einbrüche am Wochenende

In drei Fällen brachen Unbekannte am Wochenende in Häuser in Heilbronn ein. Die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag und Samstag Zutritt zu den Gebäuden in der Röntgen-, der Alexander- und der Metzer Straße und durchsuchten diese. In allen Fällen wurden Gegenstände entwendet und Sachschaden in noch unbekannter Höhe hinterlassen. Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

