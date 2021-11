Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Einfamilienhaus im Heidenküppelweg: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel Harleshausen:

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Heidenküppelweg, nahe der Silberseestraße in Kassel am Freitagnachmittag suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13:30 und 16:15 Uhr über ein Fenster auf der Gebäuderückseite eingestiegen, nachdem sie dieses mit mitgebrachtem Werkzeug aufgehebelt hatten. Zuvor hatten die Einbrecher offenbar vergeblich versucht, zwei Türen an dem Einfamilienhaus gewaltsam zu öffnen. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen und flüchteten schließlich mit vorgefundenem Bargeld nach draußen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei nach der Feststellung des Einbruchs durch den Bewohner fehlte von den Tätern bereits jede Spur.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell