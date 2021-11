Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kripo sucht Zeugen zu möglicher sexueller Belästigung am Platz der elf Frauen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Zu einer sexuellen Belästigung, bei der ein bislang unbekannter Täter eine 18-jährige Frau ihren Angaben zufolge in eine dunkle Ecke gezogen und sie unsittlich angefasst hat, soll es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich des Platzes der elf Frauen in Kassel gekommen sein. Die Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und suchen nach Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit der geschilderten Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können.

Die Polizei wurde in der Nacht gegen 3:30 Uhr von Besuchern der Friedrich-Ebert-Straße wegen der aufgelösten jungen Frau gerufen. Die 18-Jährige aus Kassel gab später gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes an, dass sie im Bereich des Platzes der elf Frauen von einem dunkel gekleideten Mann unsittlich berührt worden war, nachdem dieser sie in eine dunkle Ecke gezogen habe. Trotz ihrer Alkoholisierung wehrte sie sich dagegen, indem sie den Täter ins Gesicht schlug und daraufhin flüchtete, so die junge Frau. Wann genau in der Nacht es zu der sexuellen Belästigung gekommen war, konnte das Opfer nicht angeben. Auch eine Beschreibung des unbekannten Mannes liegt bislang leider nicht vor.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit der geschilderten Tat gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

