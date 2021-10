Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Meinhard (Werra-Meißner-Kreis): Tödlicher Verkehrsunfall

Kassel (ots)

Am Samstag, 30.10.2021, gegen 07.10 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Meinhard, die K 3 aus Richtung Jestädt in Richtung Grebendorf. In Höhe KM 2,450 ist er ausgangs einer leichten Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei kollidierte er mit einem Baum, überschlug sich in der Folge mehrfach und blieb auf dem angrenzenden Feld liegen. Der Fahrer ist dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro. Die weiteren Ermittlungen und Bearbeitung des Verkehrsunfalles werden bei der Polizeistation Eschwege geführt.

