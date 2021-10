Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Wohnung von Mehrfamilienhaus über Balkon: Kripo sucht Zeugen in Liegnitzer Straße

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Liegnitzer Straße, nahe der Waldemar-Petersen-Straße in Kassel am gestrigen Donnerstagvormittag sucht die Kasseler Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben. Unbekannte waren in der Zeit zwischen 11.00 und 11.30 Uhr über den niedrig liegenden Balkon in die Wohnung eingestiegen, indem sie die Balkontür mit einem Werkzeug aufgebrochen hatten. Anschließend erbeuteten sie dort Bargeld und Schmuck und flüchteten wieder über den Balkon aus dem Haus in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

