Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter bedrängt und begrapscht junge Frau in Kastenalsgasse: Kripo bittet nach Sexualdelikt um Hinweise auf Täter

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in der Kasseler Kastenalsgasse eine junge Frau bedrängt, sie festgehalten und dann begrapscht. Nachdem die 19-Jährige sich zur Wehr gesetzt hatte, indem sie den Täter trat und schlug, gelang ihr die Flucht. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen eines Sexualdelikts und bittet um Hinweise auf den Täter.

Wie die 19-Jährige aus Kassel bei ihrer Anzeigenerstattung am gestrigen Donnerstag bei der Polizei angab, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr. Eine genaue Eingrenzung war der deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stehenden Frau nicht möglich. Sie war zu Fuß in der Kastenalsgasse unterwegs, als sie bemerkte, dass ihr der Unbekannte folgte. Sie lief dann in den Hinterhof der Hausnummer 8, wo der Mann sie festhielt und unsittlich anfasste. Als der Täter seinen Griff lockerte, trat die junge Frau dem Mann in den Schritt und schlug nach ihm. Er schrie und sackte daraufhin zusammen, während das Opfer wegrannte und sich in Sicherheit flüchtete. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

1,85 bis 1,90 Meter groß, kräftige Statur, eng stehende braune Augen, trug eine schwarze Beanie-Mütze, einen dunklen medizinischen Mundschutz, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer grauen oder schwarzen Hose mit Gürtel und roten Sportschuhen, südländisches Erscheinungsbild.

Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell