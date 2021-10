Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zivilfahnder schnappen 33-jährigen Dealer mit 33 Plomben Kokain

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Offenbar weil er 33 Plomben Kokain dabeihatte, versuchte ein 33-Jähriger am gestrigen Mittwochnachmittag vor Zivilpolizisten im Kasseler Stadtteil Wesertor zu flüchten. Allerdings vergeblich, denn nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den Mann einholen und festnehmen. Der polizeibekannte 33-Jährige mit tunesischer Staatsangehörigkeit, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, muss sich nun wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Darüber hinaus besteht bei ihm der Verdacht der unerlaubten Einreise, weshalb auch wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen ihn ermittelt wird. Der Tatverdächtige soll am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Zivilstreife der Operativen Einheit BAB des Polizeipräsidiums Nordhessen hatte den 33-Jährigen gegen 15:45 Uhr im Bereich Ysenburgstraße/ Schützenstraße beobachtet und wollten ihn wegen seines verdächtigen Verhaltens kontrollieren. Als die Beamten aus dem Zivilwagen stiegen, versuchte der Mann sofort Fersengeld zu geben. Die Zivilfahnder bereiteten seiner Flucht allerdings ein schnelles Ende. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie die 33 verkaufsfertigen Kokainbehältnisse in seiner Jackentasche und stellte diese sicher. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell