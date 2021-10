Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen durch Revier Süd-West auf Konrad-Adenauer-Straße: Zwei alkoholisierten Autofahrern droht Fahrverbot

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit führten Beamte des Polizeireviers Süd-West in der vergangenen Nacht eine Verkehrskontrolle auf der Konrad-Adenauer-Straße, nahe der Anschlussstelle Kassel- Bad Wilhelmshöhe, durch. Neben den Beleuchtungseinrichtungen der Fahrzeuge legten die Polizisten auch besonderes Augenmerk auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. In der Zeit zwischen 23 und 0 Uhr hielten die Beamten 14 Pkw und 2 Kräder an der Kontrollstelle an. In zwei dieser Fälle hatten Personen während der Fahrt nicht den Sicherheitsgurt angelegt, was ein Verwarngeld von 30 Euro zur Folge hat. Gegen 23:30 Uhr stoppten die Polizisten einen 48-jährigen Autofahrer aus Schauenburg, bei dem eine Alkoholisierung knapp über 0,5 Promille festgestellt wurde. Nur wenige Minuten später folgte die Kontrolle eines 45-jährigen Kasselers am Steuer eines Pkw, bei dem ein Atemalkoholtest fast 1 Promille anzeigte. Gegen beide Männer leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die 0,5 Promille Grenze ein. Ihnen droht nun ein Bußgeld von 500 Euro, 2 Punkte in "Flensburg" und ein Monat Fahrverbot.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell