POL-KS: Sattelschlepper muss Gegenverkehr ausweichen und kommt von der Straße ab: Polizei erbittet Hinweise auf Verursacher

Kassel (ots)

Kassel-Nordshausen:

Am gestrigen Dienstagmorgen ereignete sich auf der Korbacher Straße (K 36) zwischen der Anschlussstelle Kassel- Bad Wilhelmshöhe und Nordshausen eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein 47-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers in einer Kurve einem entgegenkommenden Sattelzug ausweichen musste und daraufhin von der Straße abkam. Den dabei entstandenen Sachschaden an der Sattelzugmaschine beziffern die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West auf rund 3.500 Euro. Mit weiteren rund 500 Euro schlagen der entstandene Flurschaden und zwei beschädigte Leitpfosten zu Buche. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Verursacher geben können.

Wie der 47-Jährige aus Frankfurt am Main der am Unfallort eingesetzten Streife berichtete, war er mit dem Sattelschlepper einer Kasseler Spedition gegen 9:15 Uhr von der Anschlussstelle Bad Wilhelmshöhe gekommen und auf der Korbacher Straße in Richtung Nordshausen unterwegs. Plötzlich sei ihm im Kurvenbereich der andere Sattelzug entgegengekommen, der zum Teil auf seiner Spur fuhr, sodass er nach rechts auswich, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Im Graben kam der 47-Jährige mit seinem Fahrzeug schließlich zum Stehen. Die Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Hinweise auf den unbekannten Verursacher, der in Richtung Autobahn weiterfuhr, liegen bislang nicht vor.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

