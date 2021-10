Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Unbekannte brechen in Wohnmobil ein: Hinweise auf flüchtige Täter erbeten

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Zwei bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in der Straße "An der Siebertmühle" in Vellmar in ein dort abgestelltes Wohnmobil eingebrochen. Ein Zeuge hatte die mutmaßlichen Einbrecher flüchten sehen und die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern verlief leider ohne Erfolg. Die Kasseler Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich die Tat gegen 4:45 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Täter die Tür des Wohnmobils aufgehebelt und den Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt. Dort erbeuteten die Einbrecher einen Beamer, ein Kofferradio, ein Autoradio und ein Kühlgerät. Sie flüchteten in Richtung Holländische Straße, wo sich ihre Spur verliert.

Derzeit liegt von den zwei Männern folgende Beschreibung vor:

20 bis 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank, trugen dunkelgraue Kleidung, südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Einer von beiden soll einen leichten Oberlippenbart gehabt haben.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

