POL-KS: Tempokontrollen an Schulen nach Ferienende: Keine Raser, aber etwa 5 Prozent zu schnell unterwegs

Stadt und Landkreis Kassel:

Bedienstete des Radarkommandos des Polizeipräsidiums Nordhessen und der Gemeinde Kaufungen führten am heutigen Dienstag zeitgleich Geschwindigkeitsmessungen an Schulen in Stadt und Landkreis Kassel zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch. Raser waren im Bereich der Schulen in Niederkaufungen, Altenbauna, Kassel-Nord Holland und der Waldorfschule in Kassel-Bad Wilhelmshöhe kurz nach dem Ende der Herbstferien erfreulicherweise nicht unterwegs. Der höchste gemessene Wert lag bei den jeweils erlaubten 30 km/h bei Tempo 49. Insgesamt fuhren 76 der 1.492 gemessenen Fahrer zu schnell. Mit 5,1 Prozent liegt der Anteil der zu schnell Fahrenden unter den Werten vergangener Aktionen. Dass sich möglicherweise die kommende Anhebung der Bußgelder auf das Fahrverhalten vieler Verkehrsteilnehmer auswirkt und es daher heute zu weniger Geschwindigkeitsverstößen kam, ist nicht auszuschließen. Die Fahrer, die heute an den Schulen zu schnell waren, müssen nun mit Verwarngeldern zwischen 15 und 35 Euro rechnen.

