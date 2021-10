Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kasseler Kripo sucht Zeugen nach nächtlichen Einbrüchen in Opernstraße

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Offenbar auf das Konto ein und derselben Täter gehen mehrere Einbrüche in der Kasseler Opernstraße, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag ereigneten. Während die Zugangstüren von drei Arztpraxen und einer Anwaltskanzlei den Einbruchsversuchen standhielten, gelang es den unbekannten Tätern, in ein Restaurant und die Büroräume einer Firma einzusteigen. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können.

Die Einbrüche in dem Gebäude in der Opernstraße, Ecke "Neue Fahrt", stellten die Mitarbeiter der Praxen und des Restaurants am gestrigen Montagmorgen fest. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die unbekannten Täter zunächst mit mitgebrachtem Werkzeug die Eingangstür zum Gebäude aufgebrochen und waren so in das Treppenhaus gelangt. Dort versuchten sie vergeblich die Türen der drei Arztpraxen und der Anwaltskanzlei, die sich in verschiedenen Stockwerken befinden, aufzuhebeln. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Hintertür zur Küche des Restaurants im Erdgeschoss und begaben sich auf ihren Beutezug. Mit einer Kassenschublade samt Wechselgeld flüchteten sie vermutlich über das Treppenhaus nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Ebenfalls in der Nacht zum gestrigen Montag ereignete sich der Einbruch in die Firma in einem gegenüberliegenden Wohn-und Geschäftshaus in der Opernstraße. Auf bislang nicht abschließend bekannte Art und Weise waren die Täter in das Gebäude eingestiegen und hatten die Tür der Firma im 1. Obergeschoss aufgehebelt. Aus den Büroräumen erbeuteten sie ein Laptop samt dazugehöriger Dockingstation. Auch in diesem Fall fehlt von den Einbrechern bislang jede Spur.

Wer den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

