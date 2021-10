Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Unbekannte berauben und verletzen 17-Jährigen: Kripo sucht Zeugen im Stadtteil Wolfsanger

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger: Drei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Sonntagabend in der Straße "Roßpfad" in Kassel-Wolfsanger offenbar einen 17-Jährigen beraubt und verletzt. Die Täter sollen das Opfer mit einer Schusswaffe, einem Klappmesser und einem Schlagstock bedroht und den Jugendlichen bei der Tat mehrfach geschlagen haben. Dabei raubten sie ihm Schmuck und Kopfhörer. Außerdem beschädigten sie sein Handy, indem sie mit der Schusswaffe, mutmaßlich eine Schreckschusswaffe, aus kurzer Distanz auf das Telefon schossen. Die Beamten des Haus des Jugendrechts (K36) der Kasseler Kripo haben die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Sie suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die drei bislang unbekannten Täter geben können. Sollten Überwachungskameras von Geschäften oder Privatpersonen in Tatortnähe möglicherweise die drei Täter aufgenommen haben, würden die Ermittler ebenfalls um entsprechende Hinweise bitten.

Der 17-Jährige aus Kassel hatte am späten Abend die Wache des Kriminaldauerdienstes (KDD) aufgesucht und dort die Tat angezeigt. Wie er gegenüber den Beamten angab, war er gegen 19:15 Uhr an der Schule in der Straße Roßpfad verabredet und hatte sich deswegen dort aufgehalten. Plötzlich waren jedoch die drei Täter aus Richtung des Schulhofs gekommen und hätten ihn überfallen, so der 17-Jährige. Durch die Schläge, die ihm unter anderem auch mit dem Schlagstock versetzt worden sein sollen, habe er kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Nachdem die Täter geflüchtet waren, sei er in Angst zunächst in das angrenzende Kleingartengelände geflüchtet. Dort habe er später zwei junge Männer angesprochen, ihm beim Suchen seines beschädigten Handys, das er nicht mehr finden konnte, zu helfen, was jedoch erfolglos verlief. Der 17-Jährige war bei der Tat verletzt worden und suchte nach der Anzeigenerstattung einen Arzt auf.

Zu den drei Tätern ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um drei jüngere und schmächtige Männer handelte, die dunkle Kleidung und Maskierungen trugen.

Die Ermittler des Haus des Jugendrechts bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Auch die beiden derzeit noch unbekannten jungen Männer, die dem 17-Jährigen vergeblich bei der Suche seines Handys unterstützt haben sollen, werden gebeten, sich als mögliche Zeugen bei der Polizei zu melden.

