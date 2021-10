Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte durchsuchen Pkw

Heinsberg (ots)

An der Klostergasse verschafften Unbekannte sich zwischen 17 Uhr am Montag, 18. Oktober, und 7.15 Uhr am Dienstag, 19. Oktober, Zugriff auf den Innenraum eines parkenden Pkw. Sie durchwühlten Ablagen und Fächer. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht abschließend fest.

