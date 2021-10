Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch, Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Montag, 18. Oktober, versuchte ein bisher unbekannter Täter gegen 3.30 Uhr in den Lagerraum eines Geschäftes an der Konrad-Adenauer-Straße einzudringen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Es entstanden Videoaufnahmen von dem Vorfall. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 185 bis 190 Zentimeter großen Mann mit schlanker bis athletischer Statur und kurzen, blonden Haaren. Zum Tatzeitpunkt trug er eine olivgrüne Jacke, eine helle Jeanshose und eine schwarze Mund-Nasenbedeckung. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack und einen langen Gegenstand, vermutlich ein Brecheisen, mit sich. Wer kennt den beschriebenen Mann und kann Hinweise zu seiner Identität geben? Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg nimmt diese unter Tel. 02452 920 0 entgegen. Auch über das Online-Hinweisportal der Polizei können Informationen weitergegeben werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

