Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Carports in Rampe

Rampe (ots)

Am Samstag, den 14.08.2021, in den frühen Morgenstunden gegen 02:12 Uhr wur-de durch mehrere Anwohner über den Notruf der Feuerwehr der Brand einer Hecke auf einem Grundstück in der Leezener Straße gemeldet. Durch die zuerst eintref-fende Feuerwehr wurde nach erster Sichtung der Brandstelle weitere Einsatzkräfte nachgefordert, da das Feuer bereits auf ein ca. 4 Meter breites Carport übergriff. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde festgestellt, dass insgesamt ca. 10 Me-ter Hecke sowie das Carport durch das Feuer beschädigt wurden. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro verursacht. Ermittlungen zur Brandursache sowie zu einem möglichen Tatver-dächtigen wurden durch die Polizei aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten dies dem Polizeire-vier Sternberg unter 03847-43270 , der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Im Auftrag POK Borchers PR Sternberg

