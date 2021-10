Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven (ots)

Aus einem Pkw, der an der Haagstraße parkte, haben unbekannte Täter ein Vermessungsstativ sowie zwei Prismen entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 18 Uhr am Sonntag (17. Oktober) und 6.30 Uhr am Montag (18. Oktober).

