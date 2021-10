Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 46-Jähriger bedroht und ausgeraubt

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Ein 46-jähriger Mann aus Gangelt meldete sich am Samstagabend (16. Oktober) bei der Polizei. Er schilderte, gegen 21.10 Uhr zur Glückaufstraße gefahren zu sein, wo er ein per Online-Kleinanzeigen angebotenes Mobiltelefon abholen wollte. Vor Ort forderte die vermeintliche Verkäuferin des Telefons auf aggressive Art das Geld des Mannes ein und verschwand. Der 46-Jährige schilderte weiter, dass direkt im Anschluss ein maskierter Mann an seinen Pkw herangetreten sei. Dieser forderte den Mann unter Vorhalt einer Waffe, vermutlich einer Schreckschusspistole, auf, sein Fahrzeug zu verlassen und seine Wertgegenstände auszuhändigen. Nachdem der Gangelter dies getan hatte, ging der Maskierte ihn körperlich an, stieg dann in den Wagen und fuhr über die Glückaufstraße in Richtung Karolingerstraße davon. Der Betroffene wurde durch den Täter leicht verletzt.

Laut Beschreibung war der Täter etwa 25 bis 30 Jahre alt und ungefähr 175 Zentimeter groß. Er hatte eine schlanke Statur und sprach Deutsch mit möglicherweise südländischem Akzent. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Sturmhaube, eine dunkle Jacke und eine ebenfalls dunkle Hose.

Die vermeintliche Verkäuferin des Telefons war etwa 18 bis 20 Jahre alt, zirka 165 Zentimeter groß und hatte eine zierliche, schlanke Statur. Sie trug eine Brille, ein helles Oberteil, eine weiße Jacke sowie eine blaue Jeans und war offensichtlich Deutsche.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Smart mit grauen Schwellern und schwarzem Dach. Zum Tatzeitpunkt war der Pkw mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) ausgestattet.

Die Polizei bittet um Hinweise. Insbesondere drei Personen, die offenbar Zeugen des Vorfalls waren, sich aber bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden dringend gebeten, dies zu tun. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann auch das Online-Hinweisportal der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

