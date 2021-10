Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung, Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Gegen 5 Uhr am Samstag (16. Oktober) kam es auf der Deichstraße zu einer Körperverletzung, für welche die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 23-jähriger Heinsberger und eine 19-jährige Wassenbergerin hielten sich auf dem Bürgersteig auf, als zwei Pkw vorbeifuhren. Eine unbekannte Person rief den Autofahrern zu, nicht so zu rasen. Daraufhin hielten beide Fahrzeuge an und es stiegen jeweils mehrere Männer aus. Offenbar in den Glauben, der 23-Jährige habe den Fahrzeugen zuvor hinterhergerufen, gingen zwei der Männer auf ihn und seine Begleiterin los und schlugen auf diese ein. Anschließend liefen sie zurück zu ihren Fahrzeugen und fuhren davon.

Bei einem der Pkw handelte es sich um einen Ford Fiesta mit niederländischen Kennzeichen. Bei dem zweiten Pkw, aus dem die beiden Tatverdächtigen stiegen, handelte es sich um einen VW Golf V mit Heinsberger Kennzeichen (HS-).

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten sich unter Tel. 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat West der Polizei Heinsberg zu melden. Es besteht alternativ die Möglichkeit, das Online-Hinweisportal der Polizei zu nutzen. Dieses ist über die Website der Polizei Heinsberg oder den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell