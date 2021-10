Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wartehaus an Kaufunger Straßenbahnhaltestelle mit Hakenkreuz besprüht: Täterhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Ein etwa 0,45 x 0,60 Meter großes Hakenkreuz an der Straßenbahnhaltestelle "Rieckswiesen" in Kaufungen entdeckte ein Passant am Freitag und meldete sich bei der Polizei. Unbekannte hatten das Hakenkreuz in der Nacht zum Freitag mit grüner Farbe an die Scheibe des Wartehauses in Fahrtrichtung Kassel gesprüht. Auch auf der Sitzfläche der Bank hinterließen die Täter in gleicher Farbe ein Graffiti mit der Postleitzahl der Gemeinde Kaufungen. Wie die nach der Mitteilung des Passanten eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost vor Ort feststellte, war die Farbe bereits getrocknet und konnte nicht mehr entfernt werden. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 00:30 und 5:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell