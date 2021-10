Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Berauschter Autofahrer flüchtet vor Polizeistreife und kracht in Brückengeländer: Gestürzter Fahrradfahrer gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Offenbar weil er unter Drogeneinfluss stand und auch noch eine kleine Menge Betäubungsmittel dabeihatte, trat am Samstagabend ein 19-Jähriger rücksichtslos die Flucht vor einer Polizeistreife in der Kasseler Nordstadt an. Mit bis zu 80 km/h war der Fahrer mit seinem unbeleuchteten Fahrzeug auf der Bunsenstraße unterwegs, bis er beim Linksabbiegen in die Hegelsbergstraße aufgrund der hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Mini verlor und in ein Brückengeländer krachte. Anschließend setzte der Fahrer des Wagens seine Flucht zunächst fort, blieb aber 50 Meter weiter mit einem platten Reifen liegen, woraufhin für den 19-Jährigen aus dem Landkreis Kassel die Handschellen klickten. Zwar ergab ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von 0,0 Promille, ein Drogenvortest sollte jedoch später auf Drogen in seinem Urin anschlagen. Dem Tatverdächtigen wurde aus diesem Grund auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Die Streife des Polizeireviers Nord war gegen 21:10 Uhr auf den Mini aufmerksam geworden, der ohne Licht auf der Bunsenstraße unterwegs war. Als sie das Auto anhalten und kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und trat die Flucht an. Während der Verfolgung des flüchtenden Pkw missachtete der Fahrer sämtliche Anhaltesignale des mit Blaulicht folgenden Streifenwagens. Als der Mini beim Linksabbiegen in das Brückengeländer krachte, kam zeitgleich aus der Fiedlerstraße ein unbekannter Fahrradfahrer, so die eingesetzte Streife. Dieser musste offensichtlich stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Der Unbekannte stürzte vom Rad, war aber nach der Festnahme des 19-jährigen Autofahrers nicht mehr vor Ort und konnte bislang auch nicht ermittelt werden. Ob er sich bei dem Sturz vom Fahrrad verletzt hatte, ist nicht bekannt. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei einer Durchsuchung des Tatverdächtigen wurde zudem eine kleine Menge Haschisch gefunden und, wie auch der Führerschein des 19-Jährigen, sichergestellt.

Die mit dem Fall betrauten Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten den unbekannten gestürzten Fahrradfahrer, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

