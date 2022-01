Polizei Homberg

POL-HR: Fahndungserfolg: Zwei Tatverdächtige nach Tankstellenraub festgenommen - Haftbefehl erlassen

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.01.2022:

Melsungen

Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Tankstellenraub - Haftbefehl erlassen

Zeit: Freitag, 07.01.2022; 15:00 Uhr

Festnahme von zwei männlichen Tatverdächtigen nach Tankstellenraub in Melsungen.

Am Mittwochabend, 05.01.2022, gegen 22:55 Uhr wurde die Tankstelle in der Kasseler Straße in Melsungen durch zwei männliche Täter überfallen. Die Täter bedrohten die Angestellte mit einer Pistole. Sie erbeuteten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie eine geringe Menge an Zigaretten unterschiedlicher Marken. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung (wir berichteten).

Durch Hinweise aus der Bevölkerung gelang es der Kriminalpolizei Homberg bereits am Freitag, 07.01.2022, gegen 15:00 Uhr, zwei 27-jährige Tatverdächtige aus Felsberg vorläufig festzunehmen, auf die die Personenbeschreibung der flüchtigen Täter augenscheinlich zutraf. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Taschen der Tatverdächtigen konnten Schreckschusswaffen sowie Bekleidung sichergestellt werden, die nach ersten Ermittlungen, mit dem Raub auf die Tankstelle in Melsungen, in direktem Tatzusammenhang standen.

Auf Grund des vorliegenden Sachverhaltes wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft Kassel die richterliche Vorführung beantragt. Im Zuge dessen wurde durch das Amtsgericht Kassel gegen beide Tatverdächtige Haftbefehl erlassen.

