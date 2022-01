Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Dieselkraftstoff aus Bagger gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Diebstahl von Dieselkraftstoff aus Baumaschine Tatzeit: 07.01.2022, 13:00 Uhr bis 10.01.2022, 07:30 Uhr Im Verlauf des vergangenen Wochenendes stahlen unbekannte Täter 250 Liter Dieselkraftstoff aus einem abgestellten Bagger "An der Michelsruh". Die Täter begaben sich zu dem abgestellten Kettenbagger und öffneten den Tankverschluss mit einem passenden Schlüssel. Anschließend zapften sie 250 Liter Kraftstoff aus dem Tank. Der Wert des Diesels beträgt 350,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell