POL-HR: Körle-Lobenhausen: Unbekannte Täter legen präparierte Nägel auf Schotterweg aus

Homberg (ots)

Körle-Lobenhausen

Präparierte Nägel auf Straße gefunden Auffindezeit: Montag, 10.01.2022, 12:49 Uhr In den letzten Tagen oder Wochen legten unbekannte Täter speziell präparierte Nägel auf einem Schotterweg hinter dem Friedhof aus. Die Nägel wurden gestern Mittag von einer Zeugin festgestellt. Die Täter hatten die Nägel auf Dachpappenstücken montiert um ein umkippen zu verhindern. Bisher wurden neun der so präparierten Nägel auf dem Schotterweg in der Verlängerung des Schlangenwegs gefunden. Von den Nägeln geht eine große Gefahr für Personen, Tiere und Fahrzeuge aus. Zu Schäden oder Verletzungen ist es bisher nicht gekommen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

