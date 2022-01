Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg-Pfieffe: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Spangenberg-Pfieffe

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 03.01.2022, 17:00 Uhr bis 04.01.2022, 10:00 Uhr In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in ein unbewohntes Haus in der Weißenburger Straße ein. Die Täter verursachten hierbei 150,- Euro Schaden. Sie brachen die verschlossene Eingangstür auf und gelangten anschließend in das Wohnhaus. Im Haus durchsuchten sie mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde vermutlich nichts, da sich im Haus keine Wertgegenstände befinden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell