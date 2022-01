Polizei Homberg

POL-HR: Wabern-Hebel: Unbekannte Täter brechen in Schützenhaus ein

Homberg (ots)

Wabern-Hebel

Einbruch in Schützenhaus Tatzeit: 01.12.2021, 00:01 Uhr bis 01.01.2022, 15:00 Uhr Eine Wildkamera und ein Stromaggregat stahlen unbekannte Täter aus dem Schützenhaus "An der Lehmgrube". In den letzten Tagen, vermutlich in der Silvesternacht, brachen unbekannte Täter in das Schützenhaus ein, indem sie verschlossene Türen aufbrachen. Aus dem Vereinsheim stahlen die Täter die Kamera und das Aggregat. Zudem rissen die Täter eine befestigte Bank unter einem Vordach aus der Verankerung. Spuren deuten darauf hin, dass die Täter am Tatort eine Silvesterfeier durchgeführt haben. Der entstandene Sachschaden beträgt 450,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

