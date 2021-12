Polizei Homberg

POL-HR: Aufgesprengter Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn - Bargeld entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.12.2021:

Edermünde-Grifte

Aufgesprengter Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn

Zeit: Freitag, 24.12.2021; 01:00 Uhr

Aufgesprengter Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn am Bahnhof in Edermünde-Grifte.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24.12.2021), gegen 01:00 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Fahrscheinautomat der Deutschen Bahn in der Straße "Zur Mühle" (Bahnhof) in Edermünde-Grifte auf. Hierbei erbeuteten die unbekannten Täter einen Geldbetrag in derzeit unbekannter Höhe. Nach der Tat gelang es den Tätern unerkannt zu flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Zeuge melden, die Feststellungen getroffen haben, die eventuell mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Hinweis an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

