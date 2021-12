Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte brechen in Lagerhalle ein - Kabel und Werkzeuge gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.12.2021:

Wabern

Unbekannte brechen in Lagerhalle ein

Tatzeit: Donnerstag, 16.12.2021, 16:00 Uhr bis Dienstag, 21.12.2021, 08:00 Uhr

Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle wurden Werkzeuge und Kabel gestohlen.

In der Zeit von Donnerstag (16.12.2021) bis Dienstag (21.12.2021) brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Waberner Straße in Wabern ein. Nachdem die unbekannten Täter durch das Aufhebeln eines Schlosses in das Innere der Lagerhalle gelangten, wurden mehre Werkzeuge und auch Elektrokabel gestohlen. Die gestohlenen Gegenstände haben einen geschätzten Gesamtwert in Höhe eines unteren fünfstelligen Betrages. Die Sachschadenhöhe liegt bei 500,- EUR. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

