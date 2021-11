Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrer aus Haltern am See bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Burbockstraße verletzte sich ein Motorradfahrer leicht. Ein Rettungswagen war vor Ort.

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Erkrath und ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Haltern am See waren am gestrigen Tag auf der Burbockstraße in Richtung Weseler Straße unterwegs. An der Kreuzung Weseler Straße/ Zum Silverberg/ Burbockstraße bog der Autofahrer nach rechts, auf die Weseler Straße ab. Dabei touchierte er den Zweiradfahrer, der seine Fahrt geradeaus, in Richtung Zum Silverberg fortsetzen wollte. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtstaden von ca. 1.800 Euro. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, um 15.20 Uhr.

