POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen nach Unfall auf der Lönsstraße gesucht

Am Dienstag, um 13.50 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Pedelec-Fahrer aus Castrop-Rauxel auf der Lönsstraße in Richtung Mühlenstraße. Kurz nach dem Windumer Tor wurde der Zweiradfahrer von einer bislang unbekannten Autofahrerin am Hinterreifen touchiert. Einen Sturz habe er noch vermeiden und sich abfangen können. Nach dem Zusammenstoß hat sich die Unbekannte in Richtung Mühlenstraße entfernt, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Der Verunfallte konnte sich das Kennzeichen des flüchtigen Autos merken, sodass Anschlussermittlungen der Polizei möglich sind. Der Mann war leicht verletzt, das Fahrrad leicht beschädigt. Dennoch werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0800 2361 111).

Es soll sich um einen roten - vermutlich Klein- -Wagen gehandelt haben. Die Fahrerin wird als ca. 50-60 Jahre alt beschrieben, bunt gekleidet mit Brille. Zudem sei eine Beifahrerin an Bord gewesen.

