Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Schuhgeschäft - Schuhe und Socken gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.12.2021:

Guxhagen

Unbekannte brechen in Schuhgeschäft ein

Tatzeit: Dienstag, 21.12.2021, 19:25 Uhr bis Mittwoch, 22.12.2021, 09:55 Uhr

Unbekannte brechen in ein Schuhgeschäft ein und entwenden Schuhe und Socken

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (21./22.12.2021) sind unbekannte Täter in ein Schuhgeschäft in der Albert-Schweitzer-Allee in Guxhagen eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür des Gebäudes auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Anschließend wurden zahlreiche Schuhe und Socken gestohlen. Der Stehlschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 600,- EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell